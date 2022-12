Die Energiekrise hat den Rückgang der Kurzarbeit in Deutschland nicht nur gestoppt – sondern sogar einen kräftigen Anstieg ausgelöst. Die Zahl der Kurzarbeiter stieg im November nach einer Schätzung des Ifo-Instituts deutlich an, sie hat sich innerhalb eines Monats verdoppelt, so das Münchner Wirtschaftsinstitut. Ende Oktober seien demnach noch nur 76.000 Beschäftigte in Kurzarbeit gewesen, Ende November seien es hingegen bereits 187.000 gewesen.