Direkte Zuschüsse seien an sehr strenge Auflagen gebunden. Das Ministerium rechne damit, dass ungefähr 4000 Unternehmen diese Zuschüsse beantragen könnten – es gebe aber weitaus mehr Firmen in Deutschland .

Laut einer Untersuchung der Förderbank KfW sehen sich viele Mittelständler in Deutschland bereits zu Preisanpassungen gezwungen. Jedes vierte mittelständische Unternehmen (24 Prozent) hat seine Produkte oder Dienstleistungen verteuert, wie im März erhobene Daten der KfW ergaben. Insgesamt gaben demnach 42 Prozent der Unternehmen an, von Lieferengpässen betroffen zu sein.

Nach Angaben der Förderbank bezieht etwa ein Drittel (29 Prozent) aller 3,8 Millionen Mittelständler in Deutschland Rohstoffe, Vorprodukte oder Dienstleistungen aus dem Ausland. Sie seien von den Störungen in den globalen Wertschöpfungsketten besonders betroffen.

Ukrainekrieg verschärft Probleme

Schaue man nur auf diese Unternehmen, so hätten acht von zehn davon mit Lieferengpässen zu kämpfen. »Internationale Wertschöpfungsketten bieten nach wie vor Kostenvorteile für die Unternehmen, aber mit den Lieferkettenschwierigkeiten schrumpfen diese Vorteile«, sagte Köhler-Geib.

Der Krieg in der Ukraine verschärfe die Situation. »Zwar exportieren kaum mehr als zwei Prozent der deutschen Mittelständler nach Russland und noch weniger in die Ukraine«, erläuterte die Ökonomin. »Ein starker Wirtschaftsabschwung in Europa würde die Auslandsnachfrage jedoch merklich beeinflussen. Unwägbarkeiten bleiben auch mit Blick auf die Coronapandemie. Für die auslandsorientierten kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland dürfte somit auch das Jahr 2022 herausfordernd sein.«