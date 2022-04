Im Extremfall ist auch eine Enteignung möglich. Letztere sah das Gesetz zwar bereits vor, die Möglichkeit soll aber nun klarer gefasst werden. Die Novelle ging am Dienstag in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung.

Aus Kreisen des grün geführten Ministeriums hieß es nun, mit der Novelle gehe es darum, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die schnelle Handlungsfähigkeit im Krisenfall sicherzustellen. Daher plane das Ministerium eine Novelle des aus dem Jahr 1975 stammenden Gesetzes. Es war damals eine Reaktion auf die Ölkrise und ermächtigt die Regierung, im Falle einer unmittelbaren Gefährdung oder Störung der Energieversorgung im Wege von Rechtsverordnungen notwendige Maßnahmen zu ergreifen – um die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Energie sicherzustellen.

Dieses Modell der Treuhandverwaltung hatte Habeck jedoch unter Berufung auf das Außenwirtschaftsrecht zuletzt bereits bei der Tochter eines ausländischen Unternehmens gewählt – bei Gazprom Germania, dem Deutschland -Geschäft des russischen Gaskonzerns. Die Tochter wurde unter die Treuhandschaft der Bundesnetzagentur gestellt, die nun befristet bis zum 30. September alle Stimmrechte aus Geschäftsanteilen an der Gazprom Germania wahrnimmt.

Auch schon vor einer unmittelbaren Gefährdung oder Störung der Energieversorgung sollen künftig besondere Maßnahmen möglich sein: In dem Entwurf neu ist, dass Unternehmen, die kritische Energie-Infrastrukturen betreiben – also etwa zur Gas- und Stromversorgung – bei Bedarf unter eine Treuhandverwaltung gestellt werden können sollen. Voraussetzung soll sein, dass sie ihren Aufgaben nicht mehr hinreichend nachkommen und eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit droht.

Russische Staatskonzerne in der deutschen Gas- und Ölversorgung: Putins trojanische Pferde

Russische Staatskonzerne in der deutschen Gas- und Ölversorgung: Putins trojanische Pferde

Russische Staatskonzerne in der deutschen Gas- und Ölversorgung: Putins trojanische Pferde Von Benjamin Bidder und Claus Hecking

Russische Staatskonzerne in der deutschen Gas- und Ölversorgung: Putins trojanische Pferde Von Benjamin Bidder und Claus Hecking

Die Treuhandverwaltung solle im Energiesicherungsgesetz so ausgestaltet werden, dass sie unabhängig von Vorgaben im Außenwirtschaftsrecht ist. »Als ultima ratio ist unter klar benannten und engen Bedingungen auch eine Enteignung von Unternehmensanteilen vorgesehen, wenn die Sicherung der Energieversorgung im Bereich der kritischen Infrastruktur nicht anders möglich ist«, hieß es in einem Referenten-Entwurf.

Hintergrund dürften vor allem Fälle wie die der PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder sein, die nun fast vollständig vom russischen Staatskonzern Rosneft übernommen werden soll. Das Ministerium versucht derzeit, den Kauf der weiteren Anteile durch den russischen Staatskonzern Rosneft mithilfe einer sogenannten Investitionsprüfung noch zu stoppen. Habeck will die mögliche »russische Beeinflussung der Infrastruktur« überwinden.

Gasversorgung in Deutschland aktuell stabil

Die Bundesregierung soll zudem zur Umsetzung von Krisenmaßnahmen eine digitale Plattform errichten und einsetzen können. Dafür soll die Gassicherungsverordnung geändert werden. Auf dieser sollen sich für den Sektor Gas größere Industriebetriebe und Gashändler registrieren und verschiedene Daten hinterlegen. Mit diesen Daten könnten im Krisenfall Reduktionspotenziale identifiziert und Abschaltungen digital umgesetzt werden.