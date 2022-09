Heizung runter: Die Bundesregierung senkt in vielen öffentlichen Gebäuden die Temperatur auf 19 Grad Celsius ab. So sieht es die Energiesparverordnung vor, die seit Anfang September gilt. Unternehmen erhalten ebenfalls diese Möglichkeit. Bisher war ihnen in Büros eine Mindesttemperatur von 20 Grad vorgeschrieben. Bis Ende Februar darf es ein Grad weniger sein.

Den Bürgerinnen und Bürgern will Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck keine strengen Heizvorschriften machen. Er sieht die 19 Grad aber als Appell an Privathaushalte. Viele Menschen müssen wegen gestiegener Energiepreise ohnehin sparen, ob sie wollen oder nicht.

Wie sich die Temperaturabsenkung auf Menschen auswirkt, erklären die Umweltmediziner Tomke Zschachlitz und Wolfgang Straff im Podcast. Beide arbeiten für das Umweltbundesamt in Berlin. Sie sprechen über Behaglichkeit, empfehlen warme Kleidung – und sie warnen vor zwei anderen Gefahren, die besonders diesen Winter drohen: Schimmel und Vergiftungen durch alternative Heizmethoden.

