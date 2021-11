Fokus auf »grünen Strom« E.on will 22 Milliarden Euro in Netzausbau investieren

»Kontinuierliches, profitables Wachstum« verspricht der E.on-Chef den Investoren. Der Konzern steckt Milliarden in den Netzausbau und will so langfristig von der Energiewende profitieren.