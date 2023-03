Wolff kritisiert auch die Koalitionsplanungen in Sachen Straßenbau. FDP, Grüne und SPD hatten sich darauf verständigt, in Zukunft neben Autobahnen und Bahnstrecken Solaranlagen zu errichten. Es solle »kein Kilometer Autobahn mehr geplant werden, ohne die Möglichkeiten der Erzeugung erneuerbarer Energien auszuschöpfen«, so die Ampel.

Dabei handele es sich in Wahrheit um eine »Farce« und einen »Kuhhandel« ohne Substanz, so BDEW-Präsidentin Wolff. Zum einen stünden »entlang der jetzt schon sehr eng geplanten Trassen kaum genügend Flächen zur Verfügung, um einen spürbaren Effekt zu erreichen«. Zum anderen bedeute ein weiterer Ausbau des Autobahnnetzes eine weitere Ausweitung des motorisierten Individualverkehrs. Gebraucht werde aber ein neues »integriertes Verkehrskonzept. Alles andere ist teure Flickschusterei«, so Wolff.