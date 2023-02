Bei Deutschlands größtem Energieversorger E.on sei die Zahl der Kundenanfragen seit Beginn der Energiekrise um etwa ein Drittel gestiegen, so Konzernchef Birnbaum. »Auch ich persönlich erhalte viel mehr besorgte E-Mails von Kunden.« Mit den staatlichen Preisbremsen, die den Strom- und Gaspreis in diesem Jahr zumindest für 80 Prozent des Verbrauchs eines jeden Haushalts deckeln sollen, sei der Beratungsbedarf weiter gestiegen. Allein E.on hat in den vergangenen Wochen und Monaten nach eigenen Angaben etwa 500 zusätzliche Beschäftigte im Kundenservice eingestellt.

Birnbaum prognostiziert, dass Gas in Deutschland absehbar teuer bleiben dürfte – mit Konsequenzen auch für energieintensive Industrien. »Da wir unsere Versorgung nun von Pipelinegas auf Flüssiggas per Schiff, also LNG, umstellen, kommen unsere Energiepreise nicht mehr auf ein Vorkriegsniveau zurück«, sagte der Manager. So verliere der Standort Deutschland gegenüber den USA und Asien an Boden. »Der Wohlstand Europas und gerade auch Deutschlands steht derzeit auf dem Spiel.«