Bei den Beträgen sind bereits solche Schäden herausgerechnet, die die beiden Unternehmen an andere Rückversicherer abgegeben oder an Anleger am Kapitalmarkt weitergereicht haben.

Marktführer Munich Re hatte den auf ihn entfallenden Schaden zuletzt auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag beziffert.

Coronapandemie kostet Hannover Rück Milliardenbetrag

Nicht nur Naturkatastrophen, auch die Pandemie belastet die Rückversicherer. So hat die erhöhte Zahl von Todesfällen in der Coronapandemie die Hannover Rück in den vergangenen drei Jahren rund eine Milliarde Euro gekostet.

Rund 50 Prozent der Schäden in der Personen-Rückversicherung entfielen auf die USA, wo Versicherungen für den Sterbefall am weitesten verbreitet sind, der Rest vor allem auf Lateinamerika und Südafrika, wo die Corona-Todesraten höher waren als anderswo.