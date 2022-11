Embargo von russischem Öl PCK-Raffinerie in Schwedt bekommt erstmals Lieferung über Hafen Danzig

Außer über den Hafen in Danzig soll die Raffinerie auch über den Hafen in Rostock versorgt werden. Auch Öl aus Kasachstan ist im Gespräch. Inwieweit der Lieferweg via Danzig die Auslastung der Raffinerie bei einem Stopp des russischen Öls erhöhen kann, ist unklar. Das Unternehmen hatte gesagt, es bleibe ein Restrisiko für den Betrieb.

Mitte September hatte die Bundesregierung ein Konzept zur Sicherung des Raffinerie-Standorts vorgestellt, Kanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zuversichtlich bezüglich des Erhalts der Raffinerie.