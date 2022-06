Solch ein Schritt würde aber nur funktionieren, wenn sehr viele Länder mitmachen würden und Russland nicht andere Absatzmärkte nutzen kann. Zuletzt hatte jedoch etwa China deutlich mehr Öl aus Russland importiert.

Die EU indes plant einen weitgehenden Importstopp von russischem Öl. Dies betrifft aber nur Transporte mit Öltankern über den Seeweg, Pipelineöl wurde auf Drängen vor allem Ungarns von dem Embargo ausgeschlossen. Das EU-Embargo soll zudem mit teils langen Übergangsfristen greifen.

Dänemark ruft Frühwarnstufe bei Gas aus

Die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland bringen derweil immer mehr Staaten in Europa in Bedrängnis. Die Regierung in Dänemark rief aus Sorge um die Gasversorgung die Frühwarnstufe im Gas-Notfallplan aus. »Die Situation ist ernst, sie wurde durch gedrosselte Lieferungen weiter verschärft«, erklärte der Leiter der dänischen Energie-Agentur Martin Hansen am Montag in einer Mitteilung.