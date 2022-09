Globaler Boom In der Ökostrombranche könnte es bald fast 40 Millionen Jobs geben

Allein in Entwicklungsländern bezogen geschätzt 2,6 Millionen Klein- und Kleinstunternehmen Strom aus Anlagen abseits des Netzes (Off-Grid). Die Zahl der direkt Beschäftigten lag in diesem Bereich bei mehr als 80.000 in Indien, bei je 50.000 in Kenia und Nigeria, bei fast 30.000 in Uganda und bei fast 14.000 in Äthiopien.

Eine solche dezentrale Energieversorgung steigert nicht nur die Lebensqualität. Sie ermöglicht auch den Aufbau von Stellen in anderen Wirtschaftssektoren. Allein in Äthiopien könnten dank Off-Grid-Lösungen schon 190.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden sein. Solche indirekten Effekte sind in der Studie von Irena und ILO noch gar nicht berücksichtigt.