ERS Electronic Bundesregierung stoppt weitere chinesische Übernahme von Halbleiterfirma

Wirtschaftsminister Robert Habeck stoppt die Übernahme der Chipfertigung der Dortmunder Firma Elmos an ein chinesisches Unternehmen – und untersagt nun noch einen weiteren China-Deal.

Der Grünenpolitiker treibe die Untersagung des Erwerbs der in Bayern ansässigen Firma ERS Electronic an einen chinesischen Investor voran, berichten das »Handelsblatt « und die Nachrichtenagentur Reuters. Laut Reuters hat das Bundeskabinett in seiner heutigen Sitzung beide Verkäufe in seiner heutigen Sitzung inzwischen verboten.