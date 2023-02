Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat im vergangenen Jahr erneut ein Rekordergebnis erwirtschaftet und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Allianz steigerte den operativen Gewinn um knapp sechs Prozent auf 14,2 Milliarden Euro, wie der Versicherer am Freitag in München mitteilte. Der Wert liegt am oberen Ende der Spanne, die das Management gesetzt hatte, und rund eine halbe Milliarde Euro über dem Durchschnitt der Analystenschätzungen.