Betrugsverdacht Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Essener Mietwagenfirma

Eine Essener Mietwagenfirma steht unter Betrugsverdacht. Die Staatsanwaltschaft Bochum führt ein Ermittlungsverfahren gegen die Verantwortlichen der Autovermietung sowie gegen einen externen Vermittler.

Sie würden verdächtigt, sich des Betruges sowie der strafbaren Werbung schuldig gemacht zu haben, teilte eine Sprecherin der Anklagebehörde mit. Die Beschuldigten bestreiten demnach die Tatvorwürfe.

Zeitung: "Vielzahl von Kunden" betroffen

Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge handelt es sich bei dem Unternehmen um die Firma Dexcar. Eine offizielle Bestätigung für diese Angabe gibt es bislang nicht.

Das Unternehmen könnte laut dem Bericht Zehntausende Autofahrer in mehreren europäischen Ländern mittels eines Schneeballsystems geprellt haben. Im ganzen Bundesgebiet seien "eine Vielzahl von Kunden" betroffen, berichtete das Blatt unter Berufung auf die Anklagebehörde.

Der Zeitung zufolge bietet das Unternehmen Autofahrern für eine Einmalzahlung an, immer wieder ein neues Mietauto zu fahren - nach einer Wartezeit von maximal zwei Jahren. Viele Kunden warteten jedoch vergebens auf ihre Autos. In Österreich und Italien laufen laut dem Bericht ebenfalls Ermittlungen; die Kartellbehörde in Rom habe bereits eine Strafe von 400.000 Euro verhängt.

Die Bochumer Staatsanwaltschaft teilte lediglich mit, aufgrund der laufenden Ermittlungen würden derzeit keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.