Der Übernahmekampf um die Modemarke Tom Ford ist entschieden. Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder will das Luxuslabel für einen Gesamtwert von 2,8 Milliarden Dollar kaufen. Das New Yorker Kosmetikunternehmen will voraussichtlich etwa 2,3 Milliarden Dollar zahlen. Der gesamte Deal solle durch eine Kombination aus Bargeld, Schuldenübernahme und 300 Millionen Dollar für Zahlungen an Verkäufer gestemmt werden, die ab Juli 2025 fällig würden, teilte Estée Lauder mit. Den Gesamtwert des Labels Tom Ford gab der Konzern mit 2,8 Milliarden Dollar an.