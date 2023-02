Das erste EU-Sanktionspaket gegen Iran wegen Drohnenlieferungen an Russland war am 20. Oktober in Kraft getreten. Betroffen sind Unternehmen sowie Einzelpersonen. Gegen die Revolutionsgarden wurden auch im Zuge von Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten in Iran Strafen verhängt. Die Revolutionsgarden sind in Iran die Eliteeinheit der Streitkräfte und weitaus wichtiger als die klassische Armee.