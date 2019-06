An der Supermarkt-Kasse müssen Verbraucher je nach EU-Land unterschiedlich viel bezahlen. Doch nicht nur die Preise für Lebensmittel weichen mitunter stark voneinander ab - auch beim Inhalt unterscheiden sich Markenprodukte mitunter deutlich. Das ist das Ergebnis einer Studie der EU-Kommission. Bei knapp einem Drittel der Proben ergab sich demnach eine in EU-Ländern verschiedene Zusammensetzung.

Osteuropäische EU-Staaten hatten bereits vor Jahren Konzerne beschuldigt, Markenprodukte in ihren Ländern in geringerer Qualität anzubieten - etwa Fischstäbchen fast ohne Fisch oder Butterkekse ohne Butter. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker griff das Thema auf, brachte ein Verbot doppelter Qualitätsstandards auf den Weg und ließ eine umfassende Untersuchung starten.

Der Verdacht, dass vor allem in Osteuropa vermarktete Produkte oft anders oder schlechter sind, erhärtete sich in der nun veröffentlichten Studie aber nicht. Dafür wurden 128 Produkte aus 19 EU-Staaten getestet. Darunter waren 113 Markenprodukte und 15 von Handelsmarken - und aus ihnen wurden insgesamt 1380 Einzelproben gezogen.

Geschmäcke in Finnland anders als in Portugal?

Die Auswertung ergab, dass neun Prozent der Produkte in den Regalen identisch aussahen, aber unterschiedlich zusammengesetzt waren. Weitere 22 Prozent sahen ähnlich aus, hatten aber verschiedene Rezepturen. 23 Prozent waren in Präsentation und Zusammensetzung gleich. Bei 27 Prozent der Produkte wurde Unterschiede durch die Verpackung klar. Ein "einheitliches geografisches Muster" fand das Forschungszentrum der Kommission allerdings nicht.

Er sei froh, dass keine Beweise für eine Ost-West-Spaltung bei Markenprodukten gefunden worden seien, erklärte Bildungskommissar Tibor Navracsics. Dennoch sei er besorgt über das Ergebnis. "Es wird keine Doppelstandards im einheitlichen Binnenmarkt geben", kündigte Verbraucherkommissarin Vera Jourova an.

Der Markenverband in Berlin teilte dagegen mit, die unterschiedliche Zusammensetzung entspreche den Vorlieben der Verbraucher. "Deshalb können und sollen ganz bewusst manche Produkte auch in Finnland nicht genauso schmecken wie in Portugal", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Köhler. Mit minderer Qualität habe das nichts zu tun. Das Verbot von Doppelstandards werde dazu führen, dass Hersteller nicht mehr auf regionale Wünsche der Verbraucher eingehen könnten.