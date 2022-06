Diesen Vorschlag hatte die EU-Kommission vergangenes Jahr als Teil des von der EU angestrebten Klimapakets gemacht, mit dem die EU bis 2030 ihren CO₂-Ausstoß um 55 Prozent verringern will.

Doch der Reformentwurf fiel nun durch. Das Gesetz wurde zurück an den Umweltausschuss verwiesen, um einen neuen Kompromiss zu finden, der von einer Mehrheit getragen werden kann. Auch der Teil über eine CO₂-Grenzabgabe wurde nicht angenommen und ging zurück an den Ausschuss. Dabei geht es darum, Importe aus Ländern mit laxeren Klimazielen in der EU mit einer CO₂-Abgabe zu belegen.