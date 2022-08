Wenn deutsche Exportzahlen verkündet wurden, waren es meist Erfolgsmeldungen. Doch nun stellen sich viele Firmen auf schwerere Zeiten ein. So sind Deutschlands Exporte in Drittstaaten wie China und die USA im Juli eingebrochen. Die Ausfuhren in die Länder, die nicht zur EU zählen, gingen im Juli um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.