EY will sich unter dem Druck der Regulierungsbehörden in zwei Unternehmen aufspalten. Das angestammte Geschäft mit Abschlussprüfungen für Firmen soll weltweit vom Beratungsgeschäft getrennt werden, wie EY als erste der vier großen Wirtschaftsprüfungskonzerne mitteilte. Noch im Juni hatte EY derartige Pläne dementiert. Die 13.000 Partner, wie die Führungskräfte in der Branche heißen, sollen ab Ende dieses Jahres Land für Land über die Pläne abstimmen. Für die Branche wäre es der größte Umbruch seit dem Zusammenbruch von Arthur Andersen vor 20 Jahren, das über den Bilanzskandal bei Enron gestolpert war.