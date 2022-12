Dafür ist eine Investition von mehr als zehn Milliarden Euro geplant. Gleichwohl könnte der Umstieg auf die F-35 noch deutlich höhere Kosten verursachen. So hatte die »Bild am Sonntag« über eine geheime Vorlage berichtet, in der das Verteidigungsministerium vor erheblichen Risiken des Geschäfts warne, die auch den Umbau des Flugplatzes in Büchel (Rheinland-Pfalz) und die Erteilung der nationalen Zulassung der Flugzeuge betreffen könnten.

Deutschland beteiligt sich seit Jahrzehnten mit eigenen Kampfjets an der nuklearen Abschreckung der Nato. Sie sind auf dem Fliegerhorst Büchel in der rheinland-pfälzischen Eifel stationiert, um im Ernstfall dort gelagerte US-Atombomben einzusetzen. Dies wird als »nukleare Teilhabe« bezeichnet. Sie basierte bislang auf den Tornado-Maschinen, in Zukunft sollen F-35 diese Aufgabe übernehmen.