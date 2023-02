Rheinmetall liefert Rumpfmittelteile, die Montage soll in Deutschland erfolgen – so sieht der Deal aus, mit dem der Düsseldorfer Rüstungskonzern an der Fertigung des US-Tarnkappenjets F-35 beteiligt werden soll. Das teilte das Unternehmen mit . Der F-35 wird großteils von den beiden US-Rüstungskonzernen Lockheed Martin und Northrop Grumman gebaut.