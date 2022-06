Die deutschen Maschinenbauer hatten angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, der globalen Lieferschwierigkeiten und der strikten Corona-Lockdowns in Teilen Chinas im Mai ihre Produktionsziele für 2022 von plus vier Prozent auf plus ein Prozent gesenkt. Bereits damals hieß es, die Belastungen seien vielfältig.