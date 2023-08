Kampf gegen Inflation US-Notenbankchef Powell erwägt noch höhere Zinsen

Trotz der Serie an Zinsschritten sei die Inflation noch zu hoch, kritisierte Powell. »Wir sind bereit, die Zinsen gegebenenfalls weiter anzuheben, und beabsichtigen, die Geldpolitik auf einem restriktiven Niveau zu belassen«, so lautete die Botschaft Powells an die Märkte.

Zinsschritt erst im November oder Dezember?

Die US-Notenbank Fed will die Teuerung im Land eindämmen und es von den hereinkommenden Daten abhängig machen, ob sie die Leitzinsen im September weiter anhebt oder nicht. Vor der Rede Powells waren am Geldmarkt die Chancen darauf, dass die Zinsen dieses Jahr noch steigen werden, auf 50 Prozent taxiert worden.