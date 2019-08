Lebenswerk Volkswagen Die Tragik des Ferdinand Piëch

Man kann die Geschichte von Ferdinand Piëch aus verschiedenen Blickwinkeln erzählen.

Da ist zum Beispiel der geniale Ingenieur, der den Automobilbau gleich mit mehreren bahnbrechenden Entwicklungen prägte.

Oder der visionäre Manager, der es verstand, ein im Prinzip unregierbares Unternehmenskonglomerat zu einem schlagkräftigen Konzern zu formen, an dem in der Branche eigentlich niemand vorbeikommt.

Man kann Piëch aber auch als Außenseiter beschreiben, dem die Familie schon in früher Jugend allenfalls die zweite Geige zugedacht hatte. Einer, der seine Jugend nach mangelhaften Schulleistungen in einem Schweizer Eliteinternat fristen musste, das er später als "Abhärtungsschule" bezeichnete. Und der schon dort lernte, dass der einzige Mensch, dem er vertrauen kann, er selbst ist. Ein paar Jahre später versagte ihm seine Familie auch noch den Aufstieg bei Porsche - trotz messbarer Erfolge. Weil er nicht zum Zweig der Namensträger gehörte.

Aus einer solchen Jugend geht man entweder als gebrochener Mensch hervor - oder als jemand, der knallharte Entscheidungen trifft. Piëch zählte zur letzteren Kategorie.

Erste Station: Legende

Ein Außenseiter blieb der Enkel des Käfer-Erfinders Ferry Porsche ein Leben lang. Diese Rolle befreite ihn allerdings auch davon, Rücksichten zu nehmen, wenn es darum ging, die nächsten Karriereschritte zu planen.

Als Piëch Porsche 1972 verließ, hatte er bereits nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Der von ihm gezeichnete 917 ordnete die Welt der Rennwagenbauer neu. Leistung ohne Ende - man munkelte von fast 1000 PS -, gepaart mit einem extrem leichten Chassis, ergaben fast 400 Kilometer pro Stunde. Der schwer zu fahrende Supersportler beherrschte verschiedene Rennserien - darunter das 24-Stunden-Rennen von Le Mans - auf Jahre.

Bei Audi ließ man ihn deshalb ab 1973 gewähren - und verdankt ihm den Fünfzylindermotor, die leichte vollverzinkte Sicherheitskarosserie und den legendären Quattro-Antrieb, der den Aufstieg von Audi in den erlesenen Dreierklub der deutschen Premiumhersteller erst ermöglichte. Den Posten an der Spitze gab man ihm trotzdem erst, nachdem er unverhohlen mit seinem Weggang gedroht hatte.

20 Jahre später folgt der Ruf zum Mutterkonzern nach Wolfsburg (wieder gegen erhebliche Widerstände). Volkswagen hatte zu der Zeit schwere Schlagseite, mehrere tausend Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Doch Piëch entließ nicht, vielmehr schmiedete er ein Bündnis mit der IG Metall. Und er schaffte die technischen Voraussetzungen, damit die Arbeiter Autos bauen konnten, die bestens bei den Kunden ankamen. Die Vorteile der Plattformstrategie erkannte er früh, ebenso wie die geldsparende Wirkung von weitgehend baugleichen Komponenten in mehreren Autos. Seine geradezu manische Besessenheit für Details sorgte für Stress bei allen Beteiligten - und für gute Autos.

Ewiger Kampf gegen Skeptiker

Doch Brillanz am Zeichenbrett allein kann den Erfolg von Piëch nicht erklären. Denn im Rückblick wird auch klar: Der 917 stieß anfangs intern ebenso auf entschiedenen Widerstand wie der Allradantrieb und der Fünfzylinder. Doch Piëch setzte sich durch - und wenn technische Argumente nicht genügten, griff er zu anderen Mitteln: Heimlichtuerei, geheime Absprachen, Intrigen.

Im Ringen um den 917, den Fünfzylinder und den Quattro schulte der aufstrebende Ingenieur seine Durchsetzungskraft. Und verfeinerte seine Methoden. Wer ihm bedingungslos folgte, dem gewährte er seine Gunst. Martin Winterkorn war lange Jahre sein talentiertester Zögling, aber auch der damalige Audi-Chef Rupert Stadler und Entwicklungsleiter Ulrich Hackenberg gehörten zum erlauchten Kreis derjenigen, denen Widerspruch gelegentlich erlaubt war.

Doch nicht selten genügte schon der Verdacht des Ungehorsams, um Karrieren zu beenden. In keinem anderen Konzern verloren Manager so schnell ihre Posten wie bei Volkswagen. In Diskussionsrunden genügten Piëch nur wenige Sekunden Pause nach einem Satz und ein strenger Blick, um sein Gegenüber bis ins Mark zu erschüttern, so wird es erzählt.

Autoritäres Regime als Erfolgsgarant

Lange Zeit funktionierte das Regime reibungslos. Piëch machte zwar auch Fehler - mit dem GM-Einkaufschef und "Kostenkiller" José Ignacio Lopez etwa holte er sich in den Neunzigerjahren einen Industriespionage-Skandal ins Haus. Doch die Manager, ganz gleich auf welcher Ebene, lieferten weiter. Und sie trugen ihren Teil zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte bei. Aus dem kriselnden Autobauer mit rund 300.000 Mitarbeitern wurde ein Weltkonzern, der mehr als 600.000 Menschen Arbeit gab und gibt.

Wie extrem das Herrschaftssystem auf einen absoluten Führungsstil ausgelegt war, belegte das Schicksal von Bernd Pischetsrieder, den Piëch 2001 als seinen Nachfolger auserkoren hatte. Der ehemalige BMW-Chef ließ die Zügel zu locker und verlor schnell den Einfluss auf das auseinanderdriftende Reich. Piëch zog die Bremse - und installierte seinen loyalsten Mann: Martin Winterkorn.

Mit Piëch als Chef des Aufsichtsrats und Winterkorn als Vollstrecker kehrte wieder Ruhe ein. Gleichzeitig verfestigten sich aber die Strukturen, Kritik zu üben wurde immer gefährlicher. In diese Zeit fiel auch die Entscheidung, mit dem Dieselmotor den Markt in den USA zu erobern. Einige Eckpunkte waren unverrückbar: viel Platz, Ledersitze und ein günstiger Preis. Das brachte die Ingenieure unter Druck, die ein höheres Budget benötigten, damit der Diesel die strengen Abgasgesetze erfüllte. Schließlich ersann man eine Lösung, die den Konflikt vermeiden half - und zum existenzbedrohenden Abgasskandal führte.

Es gehört zur Tragik des Ferdinand Piëch, dass der Erfolg des Volkswagen-Konzerns ohne seinen unbedingten Machtwillen wohl nicht denkbar gewesen wäre - und am Ende an den autoritären Strukturen, die er geschaffen hat, gescheitert ist.