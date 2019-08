Reaktionen "Ferdinand Piëch hat Automobilgeschichte geschrieben"

Zum überraschenden Tod des langjährigen Volkswagen-Chefs Ferdinand Piëch haben Wegbegleiter und Politiker seine Lebensleistung gewürdigt. VW-Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh, der einst viele Kämpfe mit Piëch ausgefochten hat, nannte ihn einen "großen Manager und Ingenieur". Volkswagen stünde "ohne Ferdinand Piëch nicht da, wo wir jetzt stehen. Dafür schulden wir ihm unseren Dank und unsere Anerkennung." Der Volkswagen-Konzern setzte an einigen Standorten die Fahnen auf Halbmast.

Seit den Sechzigerjahren habe Piëch die Entwicklung des Automobils, der Industrie und vor allem von Volkswagen zum globalen Mobilitätskonzern maßgeblich gestaltet, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch. Das Unternehmen und die 660.000 Beschäftigten hätten ihm unendlich viel zu verdanken. "Ferdinand Piëch hat Automobilgeschichte geschrieben - als leidenschaftlicher Manager, genialer Ingenieur und als visionärer Unternehmer."

Piëch, der nach seiner Zeit als Vorstandschef dem Aufsichtsrat vorgesessen hatte, sei mutig, unternehmerisch konsequent und technisch brillant gewesen, sagte der heutige VW-Chef Herbert Diess. Er habe "Qualität und Perfektion bis ins Detail in den Automobilbau gebracht und tief in der Volkswagen-DNA verankert".

2015 hatte sich Piëch mit dem damaligen Konzernchef Martin Winterkorn überworfen, den Machtkampf jedoch verloren und das Unternehmen letztlich verlassen. Zum Tod Piëchs sagte Winterkorn nun: "Mir persönlich war Ferdinand Piëch ein jahrzehntelanger Förderer und Wegbegleiter. Seine visionäre Kraft und seine großen Fähigkeiten als Ingenieur haben auch mich während vieler Jahre geprägt, zunächst in meiner Zeit bei Audi, später als Vorstandschef der Volkswagen AG." Die gemeinsame Arbeit mit Ferdinand Piëch sei "stets freundschaftlich und inspirierend" gewesen.

In der Zeit des Streits mit Winterkorn hatte sich Piëch auch von seinem Cousin, dem Familiensprecher Wolfgang Porsche, stärker entfernt. Zugleich betonte Porsche damals jedoch stets in kleinem Kreis die wichtigen Weichenstellungen, die Volkswagen und damit die Eigentümerfamilie Piëch zu verdanken hätten.

"Wir trauern mit der Familie um Ferdinand K. Piëch, den außergewöhnlichen Manager und Ingenieur, den Strategen und ganz einfach auch den Auto-Enthusiasten, der er zeitlebens war", sagte Wolfgang Porsche, Aufsichtsratschef der Porsche Automobil Holding, nun. "Mit meinem Cousin verbinden mich viele gemeinsame Erinnerungen. Im Mittelpunkt stand dabei das Ringen um das Erbe unseres Großvaters Ferdinand Porsche, das wir erfolgreich weitergeführt haben."´

Der ehemalige Topmanager war am Sonntag im Alter von 82 Jahren "plötzlich und unerwartet" gestorben, wie seine Ehefrau Ursula Piëch am Montagabend mitgeteilt hatte. Ursula Piëch schrieb: "Das Leben von Ferdinand Piëch war geprägt von seiner Leidenschaft für das Automobil und für die Arbeitnehmer." Er sei bis zuletzt ein begeisterter Ingenieur und Autoliebhaber gewesen. Die Beisetzung finde im engsten Familienkreis statt. Piëch hinterlasse eine große Familie mit 13 Kindern und mehr als doppelt so vielen Enkelkindern.

Piëchs Bruder Hans Michel Piëch sagte: "Das Lebenswerk meines Bruders reicht weit über die Unternehmen hinaus, für die er tätig war. Er hat die deutsche Automobilindustrie geprägt wie kein Zweiter."

Piëch polarisierte mit seiner Art, seine Macht autoritär auszuspielen. An anderer Stelle agierte er jedoch nahbarer, als es von außen den Anschein hatte. Der Aufstieg von VW zu einem globalen Autoimperium gelang vor allem durch das Geschick des einstigen Konzernpatriarchen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte, Piëch sei "einer der großen Unternehmer in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" gewesen. Der Manager habe VW 1993 in einer tiefen Krise übernommen. "Mit seinem Namen ist der Aufstieg von Volkswagen zum Weltkonzern verbunden." Viele Tausend Arbeitsplätze in Niedersachsen prägten die wirtschaftliche Grundlage des Landes bis heute, betonte der SPD-Politiker. Das Land Niedersachsen hat zwei Sitze im VW-Aufsichtsrat. Aktuell ist dort neben Weil der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann vertreten.

Auch die Oberbürgermeister von Braunschweig und dem Konzernsitz Wolfsburg betonten Piëchs Verdienste vor allem mit Blick auf die Arbeitsplätze bei VW. In der großen Absatzkrise habe der frühere VW-Vorstands- und -Aufsichtsratschef zusammen mit dem damaligen Personalvorstand Peter Hartz Tausende Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mit der Einführung der Vier-Tage-Woche vor der Arbeitslosigkeit bewahrt, sagte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD).

Der in Wien geborene Piëch hatte viele Jahre im Machtzentrum des VW-Konzerns gestanden. Der frühere Audi-Chef war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und führte danach lange den Aufsichtsrat - als maßgeblicher Protagonist der Familien Porsche und Piëch, der VW-Großaktionäre. Seine Macht war groß, 2012 hievte er sogar seine Frau Ursula in den VW-Aufsichtsrat.