Das Werk in Arlon ist nun dicht. Darauf entfallen laut dem Unternehmen rund sieben Prozent aller jährlich weltweit hergestellten Produkte der Marke Kinder. Die belgische Aufsichtsbehörde Afsca kündigte am Freitag an, die Produktionslizenz zu entziehen. Alle Produkte aus dem Werk in Arlon müssen demnach zurückgerufen werden – unabhängig von ihrem Produktionsdatum. Ferrero habe in den Ermittlungen nicht ausreichend Informationen geliefert, hieß es.

Das Unternehmen gibt sich nun zerknirscht und schreibt: »Wir möchten uns bei allen unseren Verbrauchern und Geschäftspartnern aufrichtig entschuldigen und danken den Lebensmittelsicherheitsbehörden für ihre wertvollen Hinweise.«

Damit geht eine Horrorwoche für Ferrero zu Ende, die damit begonnen hatte, dass in Großbritannien und Frankreich Fälle von Salmonellen-Erkrankungen bekannt wurden. In Großbritannien waren vor allem kleine Kinder an einer Salmonellen-Infektion erkrankt, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Kurz darauf rief Ferrero einige Chargen an Kinder-Überraschungseiern zurück. Auch in Frankreich gab es einen Rückruf, nachdem 21 Infektionsfälle gemeldet wurden. In den vergangenen Wochen seien insgesamt über 100 Salmonellen-Fälle in Europa identifiziert worden, die daraufhin mit der Produktionsstätte in Arlon in Verbindung gebracht worden seien, schreibt die belgische Behörde Afsca.