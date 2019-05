Autofusion Warum VW nicht vor Fiat und Renault zittern muss

Es lohnt sich bisweilen, ein wenig zu warten und den spontanen Reaktionen der Anleger an der Börse nicht zu viel Gewicht beizumessen.

Das gilt auch für den Deal des Jahres in der Autoindustrie, der sich gerade abzeichnet: Fiat Chrysler und Renault wollen über eine Fusion verhandeln und sprechen bereits in aller Öffentlichkeit von den verlockenden Aussichten eines solchen Zusammenschlusses. Entstehen soll ein global aufgestellter Autoriese, der - wenn der Renault-Partner Nissan mitmacht - zur Nummer eins der Branche avancieren und damit sogar Volkswagen und Toyota herausfordern könnte.

An der Börse war diese Story am ersten Tag einen 15-Prozent-Aufschlag für Renault-Aktien wert, für Fiat Chrysler fiel er kaum geringer aus. Doch einen Tag später ist die Euphorie zumindest bei den Fiat-Aktionären schon wieder verflogen - rund die Hälfte der Kursgewinne waren bis zum Mittag wieder futsch. Den langfristigen Abwärtstrend der vergangenen Monate konnte das kleine Zwischenhoch bei beiden ohnehin nicht wettmachen.

Kaum Spielraum für harte Einschnitte

Der Grund dafür ist einfach: Es besteht kaum Aussicht, dass die angestrebte Fusion auch nur im Ansatz so segensreich wirkt, wie es ihre Befürworter voraussagen. Die ersten Probleme deuteten sich bereits am Montag an - kurz nachdem die Pläne bekannt wurden. Da verkündete Italiens stellvertretender Ministerpräsident Matteo Salvini, entscheidend für den geplanten Zusammenschluss sei, dass Arbeitsplätze erhalten blieben. In gleichem Tenor äußerte sich am Dienstag Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire im Fernsehsender RTL.

Die Einwürfe sind gleich in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen geben sie einen Hinweis darauf, dass die Regierungen beider Länder die Autokonzerne immer noch als nationale Industrie-Heiligtümer betrachten. Zum anderen werden sie kaum Spielraum für harte Einschnitte lassen, die angesichts des absehbaren Endes des Verbrennungsmotors jedoch unumgänglich sein werden. Doch auch ohne diese strukturellen Veränderungen gilt es, im Fall einer Fusion Doppelstrukturen abzubauen, in der Verwaltung wie in der Entwicklung - wenn die erhofften Synergien tatsächlich wirksam werden sollen.

Erschwerend hinzu kommt, dass Renault nach der Finanzkrise 2008 bereits eine aufreibende Sanierung hinter sich gebracht hat, die vielen Beteiligten noch in lebendiger Erinnerung ist. Fiat dagegen konnte sich die schwache Auslastung der heimischen Werke leisten, weil die US-Tochter Chrysler regelmäßig solide Gewinne ablieferte. Ein solcher Zustand dürfte sich aber kaum noch lange fortschreiben lassen. Wie also sollen die Beschwernisse einer Rosskur verteilt werden?

Airbus als abschreckendes Beispiel

Offen bleibt auch, wie sich die national geprägten Befindlichkeiten in der neuen Führungsriege niederschlagen. Die Verschmelzung unterschiedlicher Unternehmenskulturen ist schon schwierig genug, wenn feststeht, wer Herr und wer Knecht ist. Wenn sich jedoch zwei Vorstandsteams - und die verschiedenen Hierarchieebenen darunter - auf Augenhöhe begegnen, wird der Prozess noch um ein Vielfaches komplizierter.

Abschreckendes Beispiel dafür ist der Flugzeughersteller Airbus, der mit einem hochkomplexen Verteilschlüssel für die Hoheitsbereiche rund um die Fertigung seiner Flugzeuge zurechtkommen muss. Den übrigens hat sich die Europäische Union in der Vergangenheit viele Milliarden kosten lassen. Bei Fiat Chrysler und Renault aber ginge es darum, möglichst schnell möglichst viel Geld einzusparen.

Volkswagen ist zwar einen anderen Weg gegangen. Der Konzern ist durch Übernahmen gewachsen, hat die Marschrouten vorgegeben und klar bestimmt, wer welche Kompetenzen in die gesamte Gruppe einbringen soll. Und trotzdem zeigt sich speziell in Krisenzeiten immer wieder, wie schwierig die Konzernschwestern und deren unzählige Abteilungen auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören sind.

Im Fall Fiat Chrysler/Renault ließe sich der Aufwand noch steigern: dann nämlich, wenn der japanische Renault-Partner Nissan mit einsteigt. Die Stimmung zwischen den beiden Unternehmen gilt ohnehin als sehr angespannt, nicht erst seit der Inhaftierung des ehemaligen Topmanagers Carlos Ghosn. In einem Dreierbündnis mit Fiat Chrysler wäre dann wohl das Maximum an Komplexität erreicht.

Rückstand in viele Belangen

Der so entstehende Konzern würde mit mehr als 15 Millionen produzierten Autos erst einmal die Branchenkönige Volkswagen und Toyota überholen. Doch der Vorsprung wäre kaum lange zu halten. Dafür sind die beiden dem Newcomer in technischen Belangen viel zu weit voraus. Fiat Chrysler/Renault/Nissan hätte zwar ein bisschen etwas auf dem Gebiet Elektromobiltät zu bieten (Nissan Leaf, Renault Zoe). Bei automonen Autos besteht immerhin die Zusammenarbeit Fiats mit Waymo, und auch kleine Car-Sharing-Flotten sind im Programm. Doch in jedem dieser Felder ist die Konkurrenz schon viel weiter - und verfügt darüber hinaus noch über zusätzliche Kompetenzen, etwa beim Hybrid-Antrieb oder der Brennstoffzelle.

Was bleibt, ist die vage Einsicht, dass man irgendwie große Allianzen schmieden muss, um nicht ganz unterzugehen. "Die Herausforderungen sind gewaltig und für mittelgroße Mitspieler im Alleingang gar nicht zu stemmen", erklärt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach. "Die Konkurrenten sind nicht nur andere Autohersteller, sondern auch die großen Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley und aus China."

In diesem Sinne ist die Initiative der Fiat-Leute aller Ehren wert. Die Chancen auf ein Gelingen dürften trotzdem äußerst gering sein.