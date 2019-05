Fusionspläne Was für einen Autogiganten aus Fiat und Renault spricht

Diese Fusion könnte die globale Autobranche durcheinanderwirbeln: Der italienisch-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) will sich mit dem französischen Hersteller Renault zusammenschließen. Knapp 33 Milliarden Euro wären beide Unternehmen zusammen an der Börse wert. Mit weltweit 8,7 Millionen verkauften Fahrzeugen (Jahr 2018) wäre Renault-FCA der drittgrößte Autohersteller der Welt - nach Volkswagen (etwa 10,8 Millionen Fahrzeuge) und Toyota (etwa 10,6 Millionen Fahrzeuge).

Doch diese Zahlen sind vergleichsweise bescheiden gerechnet. Denn Renault ist seit Langem in einer Allianz mit dem japanischen Autohersteller Nissan verbunden. Seit drei Jahren gehört auch Mitsubishi dazu. In vielen Rankings wird diese Dreierallianz allein bereits als zweitgrößter Autohersteller der Welt geführt. Stößt nun über die Fusion mit Renault auch Fiat zu der Partnerschaft, entsteht ein Autogigant, der laut den Absatzzahlen für das Gesamtjahr 2018 rechnerisch auf 15,6 Millionen verkaufte Fahrzeuge kommt.

Laut dem Plan sollen die Eigentumsverhältnisse eines gemeinsamen Unternehmens ausgeglichen sein - Fiat und Renault sollen je 50 Prozent halten. Die französische Regierung, die 15 Prozent der bisherigen Renault-Anteile besitzt, hat Fiats Fusionsvorschlag bereits begrüßt. Renaults Verwaltungsrat studiere die Vertragsbedingungen immerhin "mit Interesse", wie das Gremium erklärte. Eine Entscheidung werde aber erst "in Tagen oder Wochen" erwartet.

An der Börse sind die Aktienkurse von Renault und Fiat Chrysler Automobiles am Montag nach oben geschnellt. Die Euphorie der Anleger ist groß. Klappt der Merger, entsteht ein ernsthafter Konkurrent für den Volkswagen-Konzern - mit ähnlich vielen Marken, einer starken europäischen Präsenz, einigen hochprofitablen Geschäftsnischen und möglichen Technologievorsprüngen. Der Zusammenschluss verspricht beiden Seiten die Lösung vieler drängender Probleme - stellt die beiden Bindungswilligen allerdings auch vor Hürden. Die Stärken und Schwächen der geplanten Fusion im Check:

Die Vorteile: Was für die Fusion spricht

Patrick Pleul / DPA Elektroauto Renault ZOE: Nachhilfe für Fiat

Vorteil 1: Wo sich Fiat und Renault ergänzen

Renault ist unter seinem gestrauchelten Langzeitchef Carlos Ghosn zu einem Massenhersteller geworden, der die Produktion günstiger Fahrzeuge beherrscht: Die Renault-Marke Dacia kann billig richtig gut, die asiatische Tochter Samsung Motors und die russische Tochter Lada stehen ebenfalls für günstige, aber nicht eben luxuriöse Automobile. Und auch die Kernmarke Renault ist in Klein- und Kompaktwagen besonders erfahren. In die obere Mittelklasse tastet sich Renault erst jetzt wieder vor.

Gute Geschäfte macht Renault in Europa und in Schwellenländern, im weltweit zweitgrößten Automarkt USA ist die Marke seit Jahrzehnten schon nicht mehr vertreten.

In Nordamerika wiederum liegt die große Stärke von FCA: Mehr als 50 Prozent seiner weltweit 4,8 Millionen Neuwagen setzte FCA zuletzt in den USA, Kanada und Mexiko ab. Mehr als 90 Prozent des FCA-Konzerngewinns entfielen zuletzt auf Nordamerika. Besonders die auf Pick-up-Trucks spezialisierte Marke Ram und die Geländewagen von Jeep sorgen seit Langem für üppige Gewinne.

Fiat Fiat 500: In die Jahre gekommen

Die namensgebende Marke Fiat wiederum ist in Europa ziemlich schwach aufgestellt: Die Modellpalette ist veraltet. Einigermaßen erfolgreich ist bloß der Kleinwagen 500, der schon weit mehr als zehn Jahre in fast unveränderter Form gebaut wird. Die 500er-Derivate 500L und 500X sind zwar deutlich größer, aber nicht gerade Beststeller in ihrem Segment. Neu gestartete Modelle wie der Günstig-Kompaktwagen Fiat Tipo müssen sich erst beweisen. Dafür hat Fiat in Lateinamerika einen durchaus starken Stand und punktet dort auch mit vor Ort entwickelten, besonders günstigen Modellen. Solche Wagen könnten das Renault-Angebot in Südamerika durchaus ergänzen.

Vorteil 2: Elektro-Kompetenz für Fiat

Der Verbund aus Fiat und Chrysler hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er die Kunst der Kostenreduktion durchaus beherrscht: Die Pick-ups von Ram etwa bringen hohe Gewinne, weil die Autos technisch nicht allzu aufwendig sind und günstig produziert werden. Eine ähnliche Strategie gilt wohl auch bei der aktuellen Renditeperle Jeep: Deren Fahrzeuge glänzen auch nicht unbedingt mit Hochtechnologie und perfekter Vernetzung, dafür mit Robustheit und bulligem Äußeren. Selbst die konzerneigenen Nobelmarken Maserati und Alfa Romeo stehen nicht für technische Avantgarde, sondern für schönes Design.

Einzig die ausgegliederte Tochter Ferrari hat in puncto Technik einen hervorragenden Ruf - der sich aber nur schwer auf die übrigen FCA-Premiummarken übertragen lässt. Tatsächlich hat FCA schon seit Jahren ein Technologieproblem, das zuletzt immer deutlicher wurde: Bei Elektroantrieben hat der Konzern bislang fast nichts zu bieten. Ein kürzlich eingegangener Deal mit Tesla war nicht mehr als ein Ablasshandel zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf dem Papier - legal zwar, aber nicht gerade schön.

Renault-Nissan hingegen setzte früh auf Elektroantriebe und war über Jahre hinweg der größte Elektroauto-Produzent weltweit. Der reine Elektrowagen Nissan Leaf etwa wird bereits in der zweiten Generation gebaut, während es bei FCA noch nicht mal ein ausschließlich batteriegetriebenes Modell in erster Generation gibt. Von dem Wissen und Können der Franzosen bei Elektroantrieben dürfte FCA wohl schnell profitieren. Im Gegenzug erhält Renault Nachhilfe in einem anderen Bereich.

Vorteil 3: Fiat hilft Renault bei SUVs und Pick-ups

Die Verkäufe von SUV-Modellen steigen weltweit nach wie vor. Ein Ende des Booms ist bislang nicht in Sicht. Renault hat in den vergangenen Jahren zwar zahlreiche kleinere Modelle in SUV-Optik erfolgreich auf den Markt gebracht. Und mit dem Dacia Duster haben die Franzosen auch einen ziemlich günstigen Pseudo-Offroader im Portfolio.

Allerdings hat sich Renault bei den geländegängigeren Modellen häufig auf das Wissen seines japanischen Partners Nissan verlassen, der seit Jahrzehnten Pick-ups und SUVs baut. Diese laufen nicht nur in den USA erfolgreich, auch in Europa verkauft Nissan etwa seinen Kompakt-SUV Qashqai sehr gut. Größere Renault-SUVs sind dagegen rar, und, wie das Modell Koleos zeigt, nicht unbedingt ein Kassenschlager. Da könnte FCA mit seiner Marke Jeep vermutlich schnell Abhilfe schaffen. Die Amerikaner wissen, wie man authentische Offroader baut und damit ordentlich Geld verdient.

Die Probleme: Woran der Deal scheitern kann

dycj - Imaginechina / AP Maserati aus dem Fiat-Chrysler-Konzern: Nicht gerade ein Massenmodell

Problem 1: Der Konzern wird noch komplexer

So sinnvoll der Zusammenschluss von FCA und Renault auf dem Papier und in der Pressemitteilung von FCA auch klingen mag, eine potenzielle Hürde sprechen die Beteiligten bislang kaum an: Der sich abzeichnende Autoriese dürfte sehr schwierig zu führen sein.

Zuletzt kriselte die Allianz zwischen Renault und den japanischen Autoherstellern Nissan und Mitsubishi kräftig: Langzeitchef Carlos Ghosn soll eine Verschmelzung der Autokonzerne geplant haben, bevor er wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert wurde. Die Japaner störte schon länger, dass Renault deutlich weniger Autos verkauft als Nissan, in dem Dreierbündnis aber mehr Stimmrechte als Nissan und Mitsubishi hatte.

Wenn nun auch noch FCA hinzukäme, dürfte dies die Machtverhältnisse in der Dreierallianz kräftig durcheinanderwirbeln. Und das könnte am Ende nicht unbedingt vorteilhaft für die Japaner ausgehen. Deshalb ist es durchaus möglich, dass Nissan und Mitsubishi die Fusion zwischen FCA und Renault gar nicht so gern sehen - und sie nach Kräften torpedieren.

Problem 2: Wer baut massentaugliche Premiumautos?

Der mögliche neue Megakonzern FCA-Renault wird gerne mit Volkswagen verglichen. Doch einen großen Unterschied wird es auf jeden Fall geben: VW hat mit Porsche eine Marke im Unternehmensverbund, die fast 260.000 Luxusautos jährlich baut und verkauft - mit sehr hohen Margen.

Der Verbund aus FCA und Renault wird dagegen keine Premiummarke im Portfolio haben, die bei Stückzahlen und Gewinnen auch nur annähernd in solche Regionen kommt. Die FCA-Tochter Maserati dümpelte zuletzt bei niedrigeren fünfstelligen Verkaufszahlen. Die wiederbelebte Sportwagentochter Alfa Romeo blieb zuletzt ebenfalls weit unter 100.000 Fahrzeugen. Einzig die Marke Jeep hat echten Massenappeal, zuletzt lag die Marke bei mehr als einer Million Auslieferungen weltweit. An die Margen von Porsche oder Audi reicht die Offroad-Ikone aber dennoch nicht heran.

AFP Jeep Wrangler: Fiat Chryslers Ertragsperle

Und auf Renault-Seite gibt es beim Thema Oberklasse nicht mal bei den Allianz-Partnern etwas wirklich Vorzeigbares. Nissans Premiumtochter Infiniti müht sich seit Jahren um den Aufstieg in die weltweite Nobelliga. Erfolgreich ist die Marke bislang aber nur in Maßen. Denn es braucht Jahrzehnte, um eine Luxusmarke gegen die deutschen Premiumautobauer global zu etablieren.

Problem 3: Die China-Schwäche

Der Boom des weltgrößten Automarktes China ist an FCA überwiegend vorbeigelaufen - mit seinen Massenmarken Fiat und Chrysler ist der Autobauer dort präsent. Einzig Jeep erzielt niedrige sechsstellige Absatzzahlen.

Ein Zusammenschluss mit Renault würde an diesem Problem nichts ändern. Denn auch Renault ist am weltweit wichtigsten Automarkt so gut wie gar nicht vertreten. Dieses Geschäft überließen die Franzosen in großen Teilen dem Allianzpartner Nissan - und der hat seine China-Absatzziele bis 2023 erst vor Kurzem heruntergesetzt.