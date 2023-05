Die Klageseite argumentierte in dem Berufungsverfahren, dass die Verwertungsgesellschaft noch nicht existierte, als die Filme gedreht wurden. Daher seien die Rechte in dieser Hinsicht bislang ungeklärt. Dieser Überzeugung schlossen sich die Richter nicht an. Sie übernahmen die Einschätzung des Landgerichts, dass die Rechte des früheren Produktionsunternehmens durch vertragliche Vereinbarungen abgetreten waren.

Der Streit um die Filme dauere bereits seit 2010 an, sagte der heutige Geschäftsführer Peter Seitz, der Sohn des einstigen Produzenten. Dass sich die Auseinandersetzung derart lange hingezogen habe, sei »ein Skandal«.