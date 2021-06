Fernbus-Betreiber Firmenwert von Flixbus steigt auf 2,5 Milliarden Euro

In der Pandemie war der Betrieb zeitweise noch eingestellt, nun klettert die Bewertung von Flixbus nach neuer Finanzierungsrunde auf einen Höchststand. Zukünftig will das Unternehmen in weiteren Ländern zum Marktführer werden.