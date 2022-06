Bei der sogenannten Schlachttier- und Fleischuntersuchung prüft amtliches Personal, also zum Beispiel Tierärzte, alle in zugelassenen Schlachtbetrieben angelieferten und geschlachteten Tiere. Die zuständige Veterinärbehörde meldet das Untersuchungsergebnis halbjährlich an das Statistische Bundesamt. Die Zahlen werden in dieser Form erst seit 2019 erhoben. Ein langfristiger Vergleich ist daher nur eingeschränkt möglich.