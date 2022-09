Wie teuer wird das Ticket?

Nun will der Firmenchef dafür sorgen, dass Flixbusse bei einem Nachfolger für das 9-Euro-Ticket nicht wieder außen vor sind. Je nachdem wie das neue Angebot ausgestaltet wird, könnte sich das auch wirtschaftlich lohnen. Noch ist unklar, wie viel das neue Ticket genau kosten soll.

Die Flix SE mit Sitz in München hat ihr Geschäft 2012 mit Fernbussen begonnen und bietet Buslinien in Europa sowie Zugverkehr in Schweden an. Seit 2018 tritt Flix mit Fernbahnverbindungen in Konkurrenz zur Deutschen Bahn an.