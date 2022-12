Deutschland unternimmt weitere Anstrengungen, um Flüssigerdgas (LNG) zu importieren und so russische Gaslieferungen teilweise zu ersetzen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums garantiert der Bund einen Deal des Energiehändlers Trafigura zur Lieferung von LNG an das deutsche Unternehmen Securing Energy for Europe (Sefe). Die Kreditgarantie in Milliardenhöhe sei bereits im Oktober übernommen worden, hieß es auf Anfrage. Sefe war bisher unter dem Namen Gazprom Germania bekannt, als deutsche Tochter des russischen Energieunternehmens. Im November hatte die deutsche Regierung angekündigt, die Firma zu verstaatlichen.