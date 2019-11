Die Flugbegleiter der Lufthansa dürfen wie angekündigt an diesem Donnerstag und Freitag landesweit streiken. Das hessische Landesarbeitsgericht lehnte es ab, den Arbeitskampf der Gewerkschaft UFO mit einer Einstweiligen Verfügung zu stoppen. Zuvor hatte bereits das Arbeitsgericht Frankfurt in erster Instanz gegen die Lufthansa entschieden.

Das Unternehmen hat wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks für Donnerstag und Freitag insgesamt 1300 Flüge mit 180.000 betroffenen Passagieren abgesagt. An deutschen Flughäfen ist ein Großteil der Starts mit LH-Flugnummern annulliert, darunter auch zahlreiche Interkontinentalverbindungen von den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München.

Die Gewerkschaft UFO hat bislang nur zu einem Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft aufgerufen, die laut Konzern an den beiden Tagen jeweils rund 1100 Flüge weltweit absolvieren sollte. Abgesagt wurden nun 700 Flüge am Donnerstag und 600 am Freitag.

UFO behält sich außerdem vor, die Arbeitskampfwelle auf die Lufthansa-Töchter Eurowings und Sunexpress auszuweiten. Die Gewerkschaft fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse.

In dem Konflikt geht es aber hauptsächlich um die von der Lufthansa aufgeworfene Frage, ob UFO überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen darf. Nach einem internen Streit ist bei UFO ein neuer Vorstand im Amt, den die Mitgliederversammlung im Amt bestätigte. Die Lufthansa ist dagegen der Ansicht, der nur noch aus zwei Personen bestehende Vorstand sei nicht vertretungsberechtigt. Unterdessen prüft das Unternehmen die Aufnahme von Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal mit der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di.