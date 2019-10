An nordrhein-westfälischen Flughäfen hat am Sonntagmorgen der angekündigte Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo begonnen. Die Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress legen ihre Arbeit an mehreren deutschen Flughäfen nicht nur wie ursprünglich geplant von 5.00 bis 11.00 Uhr, sondern bis um Mitternacht nieder.

Am Flughafen Düsseldorf seien bislang vier Verbindungen der Airline Eurowings gestrichen worden, sagte ein Sprecher des Flughafens am frühen Sonntagmorgen. "Da wird sicherlich noch einiges dazukommen." 240 Eurowings-Flüge sind über den Tag in Düsseldorf geplant.

Auch am Flughafen Köln-Bonn fielen bereits einige Verbindungen aus, wie ein Sprecher mitteilte. Es sei aber ruhig, weil sich die Passagiere rechtzeitig informiert hätten.

Am Flughafen München wurden bisher "ungefähr zehn Verbindungen" annulliert, sagte ein Sprecher des Airports am Morgen. "Das trifft zum Beispiel einen Eurowings-Flug nach Berlin." Größere Auswirkungen auf den Betrieb habe der Warnstreik bisher nicht. Das könnte sich im Laufe des Sonntags aber noch ändern. "Bisher fangen die bestreikten Airlines das alles mit nicht organisiertem Personal auf - man wird sehen, was der Tag bringt."

Lufthansa droht mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main gab es am frühen Morgen noch keine Beeinträchtigungen. "Bisher spüren wir von dem Warnstreik noch nichts", sagte eine Sprecherin.

Hinter dem Arbeitskampf steht ein tiefes Zerwürfnis zwischen Ufo und dem Lufthansa-Konzern. Nach Angaben von Ufo geht es um Gehaltserhöhungen, betriebliche Altersvorsorge und Teilzeitregelungen bei den Lufthansa-Töchtern. Das Unternehmen aber erkennt den Ufo-Vorstand nach erheblichen Führungsquerelen nicht mehr als vertretungsberechtigt an und will der Gewerkschaft gerichtlich die Tariffähigkeit absprechen lassen. Der langjährige Ufo-Vorsitzende Nicoley Baublies wurde sogar aus dem Lufthansa-Dienst entlassen. Die Ufo-Streiks bewertet Lufthansa in dieser Logik als rechtswidrig und hat Teilnehmern mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht.

"Ein solches Vorgehen lässt leider nicht vermuten, dass es zu einer Einigung hinsichtlich unserer Forderungen kommen kann", ergänzte Flohr. Ufo erachte deshalb die Verlängerung als notwendig und müsse insgesamt von einer langen Auseinandersetzung mit massiven Streiks ausgehen. Auch Ausstände bei der Konzernmutter Lufthansa seien jederzeit wieder möglich. Dort hatte Ufo einen ursprünglich ebenfalls für Sonntag geplanten Warnstreik abgesagt.