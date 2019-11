Donnerstag und Freitag Gewerkschaft UFO ruft zum Streik bei Lufthansa auf

Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder aufgerufen, am Donnerstag und Freitag für 48 Stunden bei der Haupt-Fluglinie der Lufthansa die Arbeit niederzulegen. Am Freitagmittag will die Gewerkschaft einen Protestmarsch und eine Kundgebung vor der Konzernzentrale am Flughafen abhalten. Grund sei die Weigerung der Lufthansa, über Tarife zu verhandeln. UFO-Vizechef Daniel Flohr kündigte an, die Arbeitskampfwelle könne auf die Tochtergesellschaften des Konzerns - Eurowings und Sunexpress - ausgeweitet werden.

Die große Mehrheit der UFO-Mitglieder hatte sich in einer Urabstimmung bis Ende letzter Woche für unbefristete Streiks bei allen Lufthansa-Betrieben ausgesprochen. Nach einem internen Streit ist bei UFO ein neuer Vorstand im Amt, den die Mitgliederversammlung vergangene Woche im Amt bestätigte.

Die Lufthansa ist dagegen der Ansicht, der nur noch aus zwei Personen bestehende Vorstand sei nicht vertretungsberechtigt. Unterdessen prüft das Unternehmen die Aufnahme von Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal mit der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di.

Bei einem ersten Warnstreik am 20. Oktober waren der Lufthansa zufolge mehr als 100 Flüge ausgefallen, die Gewerkschaft gab die Zahl der Streichungen mit rund 200 an.