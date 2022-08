Die Mitarbeiter sollen etwa beim Be- und Entladen von Gepäck helfen oder Gepäcktransporter zwischen den Terminals fahren – und das an drei oder fünf Tagen je Woche für jeweils vier oder sechs Stunden. Eine Voraussetzung: Bewerber müssen in der Lage sein, bis zu 32 Kilogramm schwere Koffer zu heben.

Wie die Schichten in den Arbeitsalltag der Manager eingeflochten werden sollen, und wie sich der Wechsel an den Schreibtisch nach harter körperlicher Anstrengung am Gepäckband bewerkstelligen lassen soll, darüber ist bislang noch nichts bekannt. Auch über die Zahl derjenigen, die sich möglicherweise bereits freiwillig gemeldet haben, drang nichts aus dem Unternehmen.