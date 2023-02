Scharfe Kritik

Charitonin steht zwar nicht auf der EU-Sanktionsliste wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, ihm werden aber gute Verbindungen zur russischen Regierung nachgesagt. Die USA führen den Milliardär auf einer Liste im Zusammenhang mit Manipulationsvorwürfen bei der US-Präsidentschaftswahl 2016. Unter anderem die hessische Landesregierung, die einen Minderheitsanteil am Hunsrück-Flughafen hält, kritisierte die Möglichkeit eines Verkaufs an den Russen deshalb scharf.

»So jemand darf kein Objekt in Deutschland kaufen«, sagte Landesfinanzminister Michael Boddenberg (CDU) dem Hessischen Rundfunk. »Im Moment sollte und kann man keine Geschäfte mit russischen Oligarchen machen.« Er habe den Kanzleramtschef und den Bundeswirtschaftsminister gebeten, »alle möglichen Wege zu prüfen, wie man diesen Verkauf verhindern kann«.