Der Frankfurter Flughafen erwartet in den kommenden Tagen den stärksten Passagierandrang seit Beginn der Coronakrise. Am ersten Ferienwochenende in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie an weiteren Spitzentagen rechne man mit bis zu 200.000 Passagieren pro Tag, teilte der Betreiber Fraport mit. Das sind etwa 75 Prozent des Vorkrisen-Niveaus. Täglich starten und landen in Frankfurt (Main) bis zu 1250 Flugzeuge mit 285 Reisezielen.