Die mögliche Übernahme des Flughafens durch einen Russen war auf Kritik gestoßen. Charitonin steht zwar nicht auf der EU-Sanktionsliste wegen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine. Anfang 2018 führte ihn die US-Regierung aber auf einer »Putin-Liste« mit knapp hundert russischen Oligarchen auf, die wegen ihrer Kremlnähe Kandidaten für US-Sanktionen waren.

Seit vielen Jahren in der Krise

Der einst mit dem Billigflieger Ryanair gewachsene Flughafen Hahn steckt schon viele Jahre in der Krise und musste vom Land Rheinland-Pfalz mit Staatsgeld am Leben gehalten werden. 2016 wurde er an ein chinesisches Unternehmen verkauft, das später pleiteging.