Folgen der Inflation Wenn die Einkommen nicht mehr sicher sind

Weniger für mehr

Ein paar Zahlen: Im bisherigen Verlauf dieses Jahres sind die verfügbaren Einkommen in Europa und Nordamerika bereits real geschrumpft, so die OECD, die internationale Organisation der Marktdemokratien, in ihrem aktuellen Economic Outlook .

Danach haben die Bundesbürger 2022 bislang schon Kaufkraftverluste von 1,3 Prozent erlitten. In Italien liegt der reale Rückgang bei 1,6 Prozent, in Frankreich bei 0,4 Prozent. US-Amerikaner müssen sogar mit einem inflationsbereinigten Minus von 3,5 Prozent klarkommen.

Und das ist erst der Anfang. Die Inflation flaut längst noch nicht ab. Noch vollführen die Notenbanken ein, gemessen an der allgemeinen Preisentwicklung, sachtes Bremsmanöver. Mittwoch wird die US-Notenbank Fed abermals die Zinsen anheben, Donnerstag die Bank of England. Der Handlungsdruck ist inzwischen allen klar, endlich auch der Europäischen Zentralbank (EZB), die in der abgelaufenen Woche formal ihre Zinswende angekündigt – wenn auch noch nicht ins Werk gesetzt – hat.