Drohende Streiks

Sollte die Konzernleitung ihre Pläne nicht überdenken und keine verbindliche Zusage für Folgeprojekte geben, die auch die Entwicklung mit einbezögen, »sind wir auf alle Fälle bereit«, sagte Hecker. Die IG Metall werde nicht vor Maßnahmen zurückschrecken, die das Unternehmen in Deutschland und europaweit empfindlich treffen könnten.

Ford ist im Umbruch, der lange auf Verbrennungsmotoren fokussierte US-Autokonzern brachte sich erst relativ spät auf Elektrokurs – und investiert seither Milliarden, etwa in den Umbau des Kölner Werkes.

Am Standort Saarlouis indes läuft die Produktion des Focus 2025 aus, 4500 Arbeitsplätze sind in der Schwebe. In einem Schreiben an die Belegschaft hatte Ford-Deutschland-Chef Martin Sander erst vor kurzer Zeit Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten in Köln »in nicht unerheblicher Anzahl« in Aussicht gestellt.