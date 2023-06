Die ausländischen Investitionen in Deutschland sinken – trotz der jüngsten Milliarden-Ankündigungen von Konzernen wie Intel oder Wolfspeed. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die das »Handelsblatt« berichtet. Demnach flossen im vergangenen Jahr 132 Milliarden US-Dollar mehr an Direktinvestitionen ab, als in Deutschland investiert wurden. Unter 46 untersuchten Staaten sei das der stärkste Abfluss.