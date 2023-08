Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will mit einem »Aktionsplan Künstliche Intelligenz« das Engagement der Bundesregierung vorantreiben. Der Plan solle in der kommenden Woche bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg eingebracht und im September veröffentlicht werden, kündigte die FDP-Politikerin an. In der laufenden Legislaturperiode werde allein das Ministerium mehr als 1,6 Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz investieren.