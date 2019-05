Kaufhaus-Witwe, Oligarch, Orbán-Strohmann Das sind die Bosse aus dem Strache-Video

Heinrich Pecina - Investor oder Strohmann?

Für Journalisten hat Strache erkennbar nicht viel übrig: Die seien, so sagt er in dem Video, "die größten Huren". Die Aussage fällt in einem Moment, in dem sich die Ibiza-Runde darüber unterhält, wie sie Österreichs Medienwelt umgestalten will. Im Zentrum der Pläne: Das Boulevardblatt "Kronen Zeitung". Die Redaktion müsste man durch eine Übernahme auf Linie bringen, nach dem Vorbild von Ungarns Premier Viktor Orbán.

Dann fällt der Name eines Mannes, der in Österreich und Deutschland wohl nur Kennern etwas sagt, der in Ungarn aber als einer der Totengräber der Pressefreiheit gilt: Heinrich Pecina. Der Investor aus Österreich habe für Orbán Ungarns Medien "aufbereitet", sagt Strache.

Stimmt das? Zutreffend ist, dass Pecinas Investmentfirma VCP seit Jahrzehnten in Osteuropa aktiv ist. 2014 kaufte Pecina dem Schweizer Ringier Verlag und Axel Springer zahlreiche Medien in Ungarn ab. Darunter war auch die stolze und regierungskritische Tageszeitung "Nepszabadsag" (Volksstimme).

Zwei Jahre später ließ Pecina das Blatt einstellen. Eine Offerte von Redakteuren, ihm die Zeitung abzukaufen, schlug er aus. Den Rest seiner Mediaworks Gruppe verkaufte der Österreicher - und zwar an einen engen Orbán-Vertrauten. In Ungarn kamen Pecinas Vienna Capital Partners offenbar auch mit Geschäftspartnern aus Russland in Kontakt. Laut Berichten der angesehenen Moskauer Wirtschaftszeitung "Wedomosti" kontrollierte VCP ein Chemiekombinat in Ungarn, das später von einem russischen Unternehmer übernommen worden sei. Sein Name: Megdet Rachimkulow. Er war der Ex-Chef des Ungarngeschäfts des russischen Gasriesen Gazprom.