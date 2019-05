Politische Posten in Konzernen Wo die FPÖ weiterregieren kann

Als die FPÖ nach der Nationalratswahl Jahr 2017 an die Regierung kam, lag ihr viel daran, ein altes Unrecht gutzumachen. Über Jahre hatten schwarz-rote Koalitionäre kräftig am Wiener Postenkarussell gedreht und, wie in Österreich üblich, Aufsichtsräte und Vorstände in staatsnahen Großbetrieben im politischen Sinne "eingefärbt".

Heinz-Christian Strache und seine Rechtspopulisten, die noch in der Opposition laut gegen den "Postenschacher" angeschrien hatten, machten es nicht anders, als sie selbst in die Regierung kamen. Sie entsandten ihre Leute in die wichtigen Gremien von Bahn, Nationalbank, Casinos und vielen mehr. Mittlerweile sitzen so viele FPÖ-Leute an den wichtigen Schaltstellen der Wirtschaft wie nie zuvor. Einige weitere hätten noch folgen sollen.

Doch das vergangene Wochenende hat diese Pläne nun vorerst gestoppt: Der Vizekanzler Strache ist als Reaktion auf die Ibiza-Berichterstattung von SPIEGEL und "Süddeutscher Zeitung" zurückgetreten, die FPÖ sitzt nicht mehr auf den Ministerposten. Der Einfluss der blauen Regierungsbeteiligung wird trotzdem noch lange zu spüren sein.

Welche FPÖ-Vertreter haben in den Großbetrieben das Sagen? Die Ehefrau eines Waffenfabrikanten, ein ehemaliger Wehrsportler - und "Straches eiserne Lady", die an rechte Parteien spendet. Ein Überblick:

Fotostrecke Österreichische Nationalbank



In der OenB hat sich die FPÖ viel Einfluss gesichert. Etwa mit zwei von vier Direktoren: Der FPÖ-nahe Ex-Weltbankdirektor Robert Holzmann und der FPÖ-Stadtrat Eduard Schock werden demnächst im Amt sein - und es für sechs Jahre bleiben. Eigentlich hätte das Gremium um einen Direktor gekürzt werden sollen, 258.000 Euro im Jahr hätte sich die öffentliche Hand damit gespart. Vizekanzler HC Strache aber fürchtete sich davor, "unsere Macht dort zu schwächen". Und kämpfte in einer geleakten SMS um den FPÖ-Posten: "Wie sollen wir einen 4. Direktor argumentieren, wenn dieser keine Arbeit mehr hat?"



Ähnlich kritisch war die Besetzung des Generalrats der OenB. Dort sitzen für die FPÖ Franz Maurer, der Bezirksrat Peter Sidlo - und Barbara Kolm. Die Wirtschaftswissenschaftlerin ist Präsidentin FPÖ-naher Institute und kam wegen einer Spendenaffäre unter Druck. "Straches eiserne Lady", wie sie von Medien genannt wurde, und ihr persönliches Umfeld hatten in verdächtig gestückelten Beträgen 88.000 Euro an die rechte europäische Parteienfamilie "Acre" gespendet. Die Opposition forderte Kolms Rücktritt als OeNB-Vizepräsidentin. Verbund AG



Der Stromkonzern Verbund AG ist Österreichs größtes Unternehmen in der Elektrizitätsversorgung, es deckt über 40 Prozent des österreichischen Strombedarfs und betreibt das überregionale Stromnetz. Hier konnte die FPÖ Achim Kaspar, einen ehemaligen Obmann der FPÖ-Jugendorganisation "Ring Freiheitlicher Jugend" (RFJ) als Mitglied des Vorstands platzieren. Er dürfte drei bis fünf Jahre auf dem Posten bleiben. ÖBB



Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hat die FPÖ erfolgreich auf Linie gebracht. Finanzvorstand der dazugehörigen Holding ist seit April der Burschenschafter Arnold Schiefer. Er war vorher Aufsichtsratschef und reichte diesen Posten an den ehemaligen FPÖ-Parlamentarier Gilbert Trattner weiter. Freiheitliche Vertraute holte sich Schiefer an zahlreiche Stellen im Unternehmen.



Ebenso im Aufsichtsrat sitzt die Nationalbank-Vizepräsidentin Barbara Kolm, der Trauzeuge von Heinz Christian Strache und Unternehmer Karl Ochsner sowie Andreas Reichhardt. Reichhardt ist 2. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und ein langjähriger Strache-Freund. 2008 tauchten Fotos von ihm auf, die ihn als Jugendlichen bei rechtsextremen Wehrsportübungen zeigen, gemeinsam mit dem späteren FPÖ-Chef. Für seine Karriere hat ihm das nicht geschadet. Austro Control



Die österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt regelt den Himmel über Österreich. Norbert Hofer, neuer FPÖ-Chef, installierte in seiner Funktion als Verkehrsminister eine Reihe von Vertrauten bei der Austro Control. Sein Fluglehrer Axel Schwarz zum Beispiel (Hofer ist bekennender Luftfahrt-Fan) wurde Geschäftsführer. Und Kathrin Glock, die Frau des Waffenmagnaten Gaston Glock, sitzt im Aufsichtsrat.



Das ist deswegen brisant, weil Strache und Hofer gerngesehene Gäste bei den luxuriösen Glock-Partys in Kärnten waren. Die Eintrittskarten (450 bis 700 Euro) haben die Politiker laut eigenen Angaben immer selbst bezahlt - entsprechende Belege aber nie vorgelegt, wie die Rechercheplattform "Dossier" schreibt. Kathrin Glock erhielt ihren Posten nur zwei Monate, nachdem der damalige Verkehrsminister Hofer am Ehrentisch der Glocks gefeiert hatte. Asfinag



Nicht viele, aber dafür einflussreiche Posten hat die FPÖ bei der Autobahngesellschaft Asfinag durchgesetzt. Hartwig Hufnagl, Burschenschafter und ehemaliger Vize-Kabinettschef von Norbert Hofer, wurde im Februar Teil des zweiköpfigen Vorstands. Aufsichtsratsvorsitzender wurde der Korporierte Peter Franzmayr. Für ihn war die Besetzung eine späte Rache: 2011 hatte sich der promovierte Jurist für die Sektionsleitung "Straße und Schiene" im Verkehrsministerium beworben, wurde aber von der damaligen SPÖ-Ministerin Doris Bures böse ausgebremst. Aus ideologischen Gründen, wie ein Gericht 2018 bestätigte: Franzmayr erhielt 319.368 Euro Schadenersatz wegen Diskriminierung. Casinos Austria



Peter Sidlo, FPÖ-Bezirksrat in Wien, der auch im Generalrat der Nationalbank sitzt, ist seit Mai Finanzvorstand der riesigen Casinos Austria AG. Der teilstaatliche Glücksspielkonzern betreibt in Österreich zwölf Spielbanken und schreibt Umsätze von über 330 Millionen Euro im Jahr. Personalberater wurden deshalb mit der Evaluierung mehrerer Kandidaten beauftragt, wie die Zeitung "Der Standard" schreibt, darunter auch Sidlo. Das ernüchternde Ergebnis: Ihm fehle es in jeder Hinsicht an Erfahrung, er sei nicht für den Job qualifiziert.



Bekommen hat er ihn dennoch, seine Verbindungen zur FPÖ sind ausgesprochen gut. Sidlos Schwager Markus Braun, der als blauer Vertreter auch im ORF-Stiftungsrat sitzt, ist Obmann des Vereins "Austria in Motion". Der wurde als möglicher Spendenverein für die FPÖ mit dem Ibiza-Video in Verbindung gebracht.