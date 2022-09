Bislang allerdings exportiert Mexiko noch gar kein Flüssiggas. Das Land gehört aber zu den größten Rohölexporteuren Lateinamerikas – und plant, eine Drehscheibe für Export von in den USA gefördertem Gas zu werden. In den USA boomt nahe der mexikanischen Grenze derzeit die Förderung von Frackinggas .

Derzeit erhält Deutschland Erdgas über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Um Flüssiggas überhaupt in Empfang nehmen zu können, sollen zum Jahreswechsel unter anderem an der Nordseeküste Terminals zur Anlandung in Betrieb gehen. Auch in Lubmin an der Ostsee laufen Arbeiten für den Bau eines LNG-Terminals, das Anfang Dezember in Betrieb gehen soll.