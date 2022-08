Nachdem die Flughafenbetreiber in den vergangenen Jahren massiv Stellen abgebaut hatten, war es im Sommer 2022 zu Personalengpässen gekommen – und zu chaotischen Wochen an den deutschen Flughäfen. Passagiere warteten teilweise wochenlang auf ihr Gepäck, Flüge wurden kurzfristig storniert oder umgebucht. Viele Airlines reduzierten ihren Flugbetrieb stark. Dazu kamen Streiks an mehreren Flughäfen.