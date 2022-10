Die Produktion an Atomstrom liegt aktuell laut Unternehmen am unteren Ende einer zuvor angekündigten Spanne von 280 bis 300 Terawattstunden – ein 30-Jahres-Tief. Hinzu kommt die Belastung der Anfang des Jahres in Frankreich eingeführten staatlichen Strompreisobergrenze, die EDF nach eigenen Angaben weitere zehn Milliarden Euro kostet. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern noch einen Gewinn von 18 Milliarden Euro erzielt.

Der Vorstand erklärte, an sechs von Korrosionsproblemen betroffenen Reaktoren seien die Arbeiten mittlerweile abgeschlossen, an vier Reaktoren dauerten sie noch an. Bis Ende des Jahres sollten auch diese wieder betriebsfähig sein. Fünf weitere Reaktoren würden noch überprüft.